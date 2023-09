Afera wizowa. Czarzasty: będziemy wnioskować o powołanie komisji śledczej

To pokazuje, jak nie powinny funkcjonować władze państwowe - mówił Włodzimierz Czarzasty w czasie spotkania otwartego z mieszkańcami Włocławka, odnosząc się do afery wizowej. Zakłamaniem nazwał przeprowadzanie przez granice setek tysięcy imigrantów, gdy jednocześnie PiS "pyta w referendum czy ich przyjmować". - To zakłamanie i działanie korupcyjne - powiedział Czarzasty. - Robicie to tylko po to, aby nastraszyć ludzi i dostać parę procent więcej głosów 15 października - mówił, zwracając się do partii rządzącej. W swoim przemówieniu apelował również do liderów opozycyjnych: Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, aby na marszu pierwszego października "stanęli razem na jednej scenie". - Jak nie zrobimy tego, to PiS z "brunatną" Konfederacją będą rządzić Polską. Ludzie spodziewają się po nas, po opozycji, wspólnej nadziei. (...) Musimy to wygrać - mówił. Czarzasty chciał również, aby w czasie marszu opozycja podpisała pakt sejmowy, aby zadeklarować ich współpracę po wyborach. W czasie spotkania głos zabrały także posłanki Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus i Anna Maria Żukowska.