"Glapiński to szkodliwy stand-uper. Zafundowali spiralę śmierci dla naszych budżetów"

Rząd PiS-u i Konfederacji skończy się to pełzającym polexitem. Dla Kaczyńskiego Unia Europejska to nie jest żadna wspólnota, to jest bankomat, który się popsuł – stwierdził Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami Wejherowa. Oceniając program wyborczy Konfederacji, stwierdził, że chcą oni tworzyć świat dla bogatych, zdrowych, młodych i wyłącznie zaradnych. Ale - jak wskazywał Hołownia - zaradnym czasem noga się powinie. Lider Polski 2050 głęboko wierzy w to, że po jesiennych wyborach uda się stworzyć rząd koalicyjny. Zapewnił, że nie musi być premierem, a Trzecia Droga jest gotowa do objęcia każdego resortu w Polsce. Jak mówił Szymon Hołownia, należy rozliczyć rząd PiS z braku środków z KPO oraz między innymi naprawić praworządność. Odniósł się też do rozdawnictwa pieniędzy przez obóz władzy oraz do obniżki stóp procentowych. - Glapiński to szkodliwy stand-uper. Po jego konferencji złoty zanurkował. Pamiętacie te jego wypowiedzi, kiedy mówił, że dobrze, że się złotówka osłabiła, bo to nam służy, będzie słabsza?. To, że złoty zanurkował o 20 groszy, to oznacza, że za wszystko, co kupujemy, płacimy więcej. Inflacja się nakręca. To jest dzisiaj ta spirala śmierci – argumentował. Zdaniem Hołowni, powinniśmy rozliczać się bezwzględnie z Kaczyńskim jako politykiem. - To jest facet, który chce nam zamieszkać w głowach, chce doprowadzić do tego, żebyśmy czuli i myśleli jak on. Nie jestem w stanie mu wybaczyć tego, że on marnuje mój czas - dodawał.