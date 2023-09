Czarzasty: młody człowiek powinien mieć prawo do taniego mieszkania na wynajem

Włodzimierz Czarzasty na spotkaniu otwartym Lewicy na Starym Rynku w Chojnicach powiedział, że najważniejsze jest, aby ludzie żyli dłużej. - Banał, ale każdy z nas chciałby żyć dłużej. Mężczyźni w Polsce żyją krócej o 2,3 miesiąca w skali swojego całego życia, kobiety o 2,1 miesiąca. W tej chwili dzieci rodzi się najmniej po II wojnie światowej. Czy to jest normalne? - zastanawiał się. Ponadto Czarzasty wskazał, że w Polsce ponad 13 milionów ludzi jest wykluczonych komunikacyjnie. - Ostatnio doradcy przyszli do mnie i powiedzieli mi, że PKS zlikwidował 300 tysięcy połączeń. Jeżeli jest takie wykluczenie komunikacyjne, to ludzie mogą poruszać się albo prywatnym transportem własnym lub wynajętym, który przecież kosztuje. Co zrobić, jeżeli ludzi nie stać? Nie jest tak, że wszyscy są bogaci. Bezpieczeństwo komunikacyjne? Nie bardzo - ocenił. Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił też, że "każdy młody człowiek powinien mieć prawo do taniego mieszkania na wynajem". - Żeby mieć kredyt i spłacać odsetki trzeba mieć zdolność kredytową. W Polsce tylko 30 procent ludzi ma zdolność kredytową, 70 procent jej nie ma - dodał. Podczas spotkania głos zabrali także: Anna Górska (kandydatka na senatorkę w okręgu 63) oraz Magdalena Biejat, Marek Rutka.