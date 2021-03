Do utraty tchu

To jest wojna - mówią o trzeciej fali pandemii lekarze. W "Czarno na białym" pokazujemy wyjątkowe zdjęcia z pierwszej linii tego frontu. Nagrania ze środka szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym oraz ze szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie trwa walka o życie chorych, których jest coraz więcej, są coraz młodsi i coraz ciężej przechodzą zakażenie. Te nagrania są wyjątkowe, bo robią je sami lekarze - to znacznie więcej niż mogliby nagrać dziennikarze. Za kamerą ponownie stanął dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, który dokładnie rok temu relacjonował pierwszą falę pracując w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Teraz już w Warszawie opowiada jak wygląda trzecia fala, i dlaczego - choć o wirusie wiemy dziś więcej – to wiele trudniej z nim walczyć.