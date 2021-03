Patriota Zjednoczonej Prawicy

Adam Bielan jest autorem najnowszego kryzysu w obozie władzy. Choć sam przekonuje, że nie miał innego wyjścia i musiał podjąć próbę pozbawienia Jarosława Gowina funkcji szefa Porozumienia, to wielu obserwatorów uważa, że była to z góry zaplanowana akcja, której celem było rozbicie partii Gowina. Pytany, czy był szpiegiem Jarosława Kaczyńskiego, Bielan odpowiada: - To jest obraźliwe sformułowanie. Nie będę na tak zadane pytanie odpowiadał. W rozmowie z reporterem "Czarno na Białym" Dariuszem Kubikiem mówi także o swojej politycznej przeszłości, relacjach z prezesem PiS i planach na przyszłość.