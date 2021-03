"To będzie największy pozew zbiorowy w powojennej Polsce"

To ma być największy proces w powojennej Polsce. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej chcą pozwać Państwo i żądają nawet kilku miliardów złotych za straty i utracone zyski z powodu kolejnych lockdownów. W "Czarno na białym" dziś historie kilku spośród kilkuset przedsiębiorców, którzy chcą się procesować. To między innymi właścicielki restauracji, które miały milionowe obroty, a teraz mają milion strat. Albo właściciel baru z hot-dogami, który uwierzył, że "wirus jest w odwrocie" i otworzył lokal w środku pandemii. Choć gastronomia dostała od rządu największą tarczę finansową - nie wszyscy mogli z niej skorzystać, a dla wielu była ona za mała - tak twierdzą ci, z którymi rozmawiał Radomir Czarnecki. Jak przekonał się nasz reporter, to nie była łatwa rozmowa, szczególnie, gdy padały pytania o konkretne pieniądze. Nie wszędzie wszystko jest jak na talerzu.