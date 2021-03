"Pełno ich, a jakby nikogo nie było". Prof. Marcin Matczak o Trybunale Konstytucyjnym

Julia Przyłębska nie przyszła na połączone posiedzenie sejmowych komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej, podczas którego miano omówić działanie Trybunału Konstytucyjnego w roku 2019. Zdaniem konstytucjonalisty profesora Marcina Matczaka to kolejny dowód na to, że Trybunał stracił swoje znaczenie, a Przyłębska nie powinna pełnić funkcji prezesa. – Julia Przyłębska została powołana po to, by wydrążać tę instytucję z funkcji i treści, i przygotować ją do tego, by pełniła rolę narzędzia politycznego - mówi profesor Matczak w rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Arkadiuszem Wierzukiem.