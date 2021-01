Oficjalnych, kościelnych i pełnych statystyk nie ma, jednak wystarczy zajrzeć do szczątkowych danych i tego, co dzieje się w internecie, by przekonać się, jak duże jest zainteresowanie hasłem apostazja. Co jakiś czas przeglądarki raportują, że słowo to jest na czele spośród wyszukiwanych, a księża katoliccy przyznają, że w ostatnich miesiącach liczba osób opuszczających kościół dynamicznie rośnie.

O powodach formalnego rozstawania się z Kościołem reporter "Czarno na białym" Artur Zakrzewski rozmawiał z kobietami, które w ostatnim czasie złożyły akt apostazji.