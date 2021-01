Było porozumienie, miała być umowa, a jest milczenie premiera. We wrześniu rząd podpisał ze związkowcami porozumienie, w którym obiecano między innymi pracę do 2049 roku i dotację od wydobycia. Na to musi się zgodzić Komisja Europejska. Takiej zgody wciąż nie ma. Podobnie jak umowy, której termin podpisania minął 15 grudnia, a która ma zagwarantować bezpieczną przyszłość setkom tysięcy górników i energetyków. Reportaż Piotra Świerczka, reportera magazynu "Czarno na białym". Przed emisją w TVN24 materiał miał swoją premierę u nas.