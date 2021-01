Kiedy mi oddadzą ten dokument, bo ja nie wiem, skąd się wziąłem – mówi pan Ewaryst Walkowiak, który od lat walczy o to, by odzyskać własną tożsamość. Od prawie 20 lat szuka swoich prawdziwych rodziców. Po kilka razy przekopał trzy cmentarze, wykonał kilkanaście badań DNA. Przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów. Dotarł do świadków, którzy potwierdzili, że jest synem znanej polskiej zakonnicy z podwarszawskich Lasek i oficera niemieckiej Abwehry. Tak twierdził lekarz, który asystował przy narodzinach Ewarysta Walkowiaka. W tle całej sprawy jest majątek, który pozostał po rodzinie siostry Joanny i który w testamencie, spisanym przez jej kuzynkę Marię Lossow-Niemojowską, został zapisany Ewarystowi Walkowiakowi. Ona nie miała wątpliwości, że Ewaryst jest jej ciotecznym bratem. Testament kwestionuje jednak część rodziny siostry Joanny. W dążeniu do poznania prawdy Ewarystowi towarzyszy reporter "Czarno na białym" Rafał Stangreciak. Przed emisją w TVN24 reportaż możecie zobaczyć już u nas.

ZOBACZ TEŻ: Pierwsza część reportażu pt. "Tożsamość Ewarysta"