Od kilku dni na ulice polskich miast i miasteczek wychodzą tłumy młodych ludzi. Sprowokował ich wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, który sprawia, że aborcja z powodu ciężkich i nieuleczalnych wad płodu będzie w Polsce zakazana. Młodzież protestuje z ogromną energią. Dużo jest wulgarnych haseł i okrzyków. Po raz pierwszy we współczesnej historii Polski protestujący weszli do kościołów. O tym, co myślą młodzi Polacy i w jakiej chcą żyć Polsce, reporter "Czarno na białym" Artur Zakrzewski rozmawiał z Tomaszem Markiewką - filozofem, tłumaczem, publicystą i autorem książki "Gniew. Inna historia III RP". Rozmowa tylko u nas.