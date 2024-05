Szkoła Ziobry - majątek

Pensjonat w Zakopanem nieopodal Krupówek jeszcze kilka miesięcy temu należał do Służby Więziennej i to jej przynosił miliony złotych dochodu. Decyzją byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry został przekazany na własność stworzonej przez niego uczeni. Mieszkania i nieruchomości w całej Polsce należały do Skarbu Państwa, a teraz tworzą majątek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, utworzonej i prowadzonej między innymi przez polityków Suwerennej Polski i byłych pracowników ministerstwa kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę. Jak ustalił reporter "Czarno na białym" Kacper Sulowski, przy przekazywaniu nieruchomości mogło dojść do złamania prawa.