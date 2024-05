U boku polityków Zjednoczonej Prawicy robił karierę. Był członkiem internetowych grup Kasta/Antykasta, na których omawiano strategię ataków na sędziów, którzy sprzeciwiali się zmianom w sądownictwie wprowadzanym przez Zbigniewa Ziobrę. Ale dziś do znajomości z nim nikt się nie przyznaje - ani były minister Wójcik, który dawał mu dostęp do tajnych informacji, ani były wiceminister Piebiak, który podpisywał pisma dotyczące jego delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędzia Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś. Z czym uciekł - nie wiadomo. Jak przekonał się reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek, jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasz Szmydt miał dostęp do informacji, które były na wagę złota dla każdego wywiadu.