Ojczyzna dojna

"Ojczyznę dojną racz nam wrócić panie" - tak w marcu 2016 roku prezydent Andrzej Duda skomentował protesty przeciwko władzy Prawa i Sprawiedliwości. W jego opinii protesty organizowali ci, którzy przez poprzednie lata finansowo korzystali na związkach z władzą, którą zastąpiło PiS. Prawo i Sprawiedliwość, które zapowiadało, że "do polityki nie idzie się dla pieniędzy" i obiecywało "pracę, pokorę i umiar". Po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy trudno dostrzec ten umiar w wyprowadzaniu publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni członków i sympatyków rządzących partii. Trudno za to nie dostrzec, że z hasła prezydenta, które miało dotyczyć opozycji, rządzący uczynili swoje polityczne credo. Jego skalę na konkretnych przykładach pokaże Kacper Sulowski.