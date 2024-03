Miliony na Dobrodzieja

Na ulicy Dobrodzieja w Warszawie, za publiczne pieniądze, kościelna fundacja buduje ośrodek. Ma w nim być udzielana pomoc ofiarom przestępstw. Przedsięwzięcie to finansuje państwowy Fundusz Sprawiedliwości. Za czasów Zbigniewa Ziobry fundusz przyznał fundacji Profeto na ten ośrodek około stu milionów złotych. Problem w tym, że odbyło się to w konkursie, w którym intencje ministerstwa - jak stwierdziła NIK - nie były jasne dla wszystkich ubiegających się o dofinansowanie. Po rozstrzygnięciu konkursu okazało się, że tylko fundacja Profeto właściwie odczytała intencje ministerstwa, które nie były wprost sformułowane w warunkach konkursu. Tajemniczych okoliczności w tej sprawie jest więcej. Jak choćby podpisany po wyborach korzystny dla fundacji aneks do umowy, czy budzące wątpliwości przelewy. Reportaż Rafała Stangreciaka z "Czarno na białym".