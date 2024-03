Nic za darmo

Od 300 do 500 złotych za jedną, czasami kilkusekundową wypowiedź - tyle z publicznych pieniędzy TVP płaciła komentatorom, którzy na jej antenach chwalili rząd PiS i krytykowali demokratyczną opozycję. Rekordziści potrafili w ten sposób zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Radomir Czarnecki dotarł do wykazu umów oraz danych z systemu księgowego TVP za ubiegły rok. Są tam nazwiska, daty, nazwy programów i kwoty, jakie TVP płaciła konkretnym osobom za konkretne komentarze. To, co jest w tym wykazie, pokrywa się z tym, co było emitowane na antenie. Na liście płac znalazło się wielu popularnych prawicowych publicystów. O kulisach funkcjonowania systemu płatnych komentarzy, które były częścią propagandowej machiny TVP w reportażu "Czarno na białym".