Fundusz partyjny

Publiczne pieniądze wydawane w interesie partii. Mowa o dotacjach z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem w poprzednich rządach był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak pokazują reporterzy "Czarno na białym", Agata Listoś-Kostrzewa i Artur Warcholiński, część pieniędzy wydawano na cele, które były zbieżne z politycznym interesem Suwerennej Polski - partii Zbigniewa Ziobry. Było to nie tylko obdarowywanie sprzętem AGD kół gospodyń wiejskich w roku wyborów parlamentarnych, były to również wielomilionowe dofinansowania, które szły z ministerstwa do organizacji powiązanych z Suwerenną Polską. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości wstrzymało część dofinansowań, a odblokowanie ich uzależnia od zbadania zasadności i celowości wydatków.