Brunatni nietykalni

Zgaszenie gaśnicą chanukowych świec w Sejmie to ostatni i najgłośniejszy skandal wywołany przez posła Grzegorza Brauna. Dopiero po tym wydarzeniu prokuratura wystąpiła do Sejmu o uchylenie temu politykowi Konfederacji immunitetu. Dopiero, bo wcześniejsze ekscesy Brauna, jak zniszczenie nagłośnienia podczas wykładu profesora badającego Holokaust, wyrzucenie do śmietnika choinki z krakowskiego sądu, na której wisiały ozdoby symbolizujące solidarność z Ukrainą czy środowiskiem LGBT, a także atak na byłego ministra zdrowia, nie spotykały się z tak jednoznaczną reakcją prokuratorów. Czy Grzegorz Braun mógł liczyć na pobłażliwość organów ścigania kierowanych przez polityków PiS? O tym reportażu Artura Zakrzewskiego "Czarno na białym".