Do końca marca będzie wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. - Co do tego nie mamy już wątpliwości - zapewnia reportera "Czarno na białym" Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej, który został wyznaczony przez partię do przygotowania wstępnego wniosku o pociągnięcie Glapińskiego do odpowiedzialności. Rządząca koalicja chce zarzucić Glapińskiemu brak dbałości o wartość złotego, zabronione przez konstytucję wspomaganie przez NBP budżetu państwa oraz polityczne zaangażowanie na rzecz rządów Zjednoczonej Prawicy. W reportażu "Jak w banku" Łukasz Karusta i jego rozmówcy analizują działalność Adama Glapińskiego jako szefa banku centralnego.