Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, otwarcie przyznaje się do przyjaźni z prezydentem Andrzejem Dudą. Wcześniej przez lata blisko współpracowała z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Choć Manowska zapewnia, że te znajomości nie mają wpływu na jej działania i decyzje w Sądzie Najwyższym, to jednak wątpliwości są. I to poważne. Formułują je między innymi rozmówcy Dariusza Kubika w "Czarno na białym".