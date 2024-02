SPOTkanie z prawem

Twierdzą, że mogą pójść do więzienia za lajkowanie. W rzeczywistości akt oskarżenia zarzuca im rozpowszechnianie treści nawołujących do nienawiści. Chodzi o czworo europosłów Zjednoczonej Prawicy, którzy wkrótce mają zasiąść na ławie oskarżonych. Czworo europarlamentarzystów straciło niedawno immunitety. Czworo polskich posłów jest również oskarżonych w tej sprawie i do Sejmu trafiły wnioski o uchylenie ich immunitetów. Chodzi o głośny, antyimigrancki spot wyborczy PiS z kampanii samorządowej sprzed pięciu lat. Aneta Regulska, nie przesądzając o winie lub niewinności oskarżonych, przypomina, co działo się w sprawie tego spotu na drodze prawnej. Analizuje wraz z ekspertami narrację oskarżonych europosłów, jakoby immunitety odebrano im na tle politycznym, a nie prawnym. I mieli być osądzeni za - jak to ujęli - lajkozbrodnię.