Co dalej z cenami energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce? Państwowe dopłaty do rachunków obowiązują tylko do połowy roku. A co potem dokładnie nie wiadomo. Poprzedni rząd zobowiązał się dopłacać obywatelom do prądu, a obecny te dopłaty do końca czerwca utrzymał. Jednocześnie obowiązują limity zużycia, do których obowiązują dopłaty. Jednak nie mogą one obowiązywać w nieskończoność, a polski prąd jest bardzo drogi. Niestety sytuacja nieprędko się poprawi. Większość energii elektrycznej zużywanej w Polsce pochodzi z węgla - drogiego surowca, którego spalanie również jest kosztowne. Odnawialne źródła energii to wciąż niewielka część polskiego tzw. miksu energetycznego. Sytuację na rynku i perspektywy na przyszłość analizuje Rafał Stangreciak z "Czarno na białym".