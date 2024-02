Prawo i bezprawie

Prezydent Andrzej Duda oficjalnie przyznał, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali skazani "za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i inne" przestępstwa. Taka informacja znalazła się w komunikacie na temat ułaskawienia dwóch byłych dygnitarzy kolejnych rządów PiS. Pisemna decyzja prezydenta kończy sprawę karną dwóch polityków partii Jarosława Kaczyńskiego. Nie kończy jednak walki, prowadzonej przez tę partię, o miejsce ułaskawionych na scenie politycznej. W walce tej PiS głosi, że Wąsik i Kamiński zostali niesłusznie ukarani, że byli więźniami politycznymi i nadal są posłami, mimo iż prawomocne skazanie pozbawiło ich prawa do zasiadania w Sejmie. Jak ta polityczna propaganda PiS-u ma się do rzeczywistości i do przepisów prawa? To, wraz ze swoimi rozmówcami, analizuje reporter "Czarno na białym" Kacper Sulowski.