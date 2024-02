Wysokie napięcie

Choczewo na Pomorzu - to tutaj ma powstać pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Na kilkuset hektarach, na których obecnie rośnie nadmorski las, powstaną trzy bloki jądrowe. Wytworzony przez nie prąd ma zaspokoić kilkanaście procent polskiego zapotrzebowania na energię. Choć stanie się jednak to dopiero za około dziesięć lat, to już teraz plany jej budowy budzą ogromne napięcie części okolicznych mieszkańców, którzy protestują przeciwko tej inwestycji. Jakie mają argumenty i dlaczego według ekspertów, z którymi rozmawiał Radomir Czarnecki, budowa - i to nie jednej - elektrowni atomowej w Polsce jest koniecznością, o tym w reportażu "Czarno na białym".