To wielki powrót do krajowej polityki i dyplomacji. Radosław Sikorski ma poprawić relacje Polski z najważniejszymi partnerami: Unią Europejską, Niemcami czy Ukrainą, ale nie tylko. Jak mówią rozmówcy Arkadiusza Wierzuka, zadania przed nowym ministrem nie są łatwe, bo polska dyplomacja po ośmiu latach rządów PiS leży w gruzach. Sikorski to polityk z kontaktami w najważniejszych światowych stolicach, ale to również polityk, który bardzo często gra na siebie, a jego temperament i wygłaszane publicznie kontrowersyjne opinie nie zawsze można nazwać dyplomatycznymi. Jak będzie wyglądać polska polityka zagraniczna pod rządami nowego ministra, o tym w reportażu "Czarno na białym".