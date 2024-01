Fuzja (nie)kontrolowana

7 miliardów 200 milionów złotych mniej za część Lotosu, niż była ona warta, zapłaciła firma Saudi Aramco. Taka szokująca informacja zawarta jest w raporcie NIK dotyczącym fuzji Orlenu i Lotosu, do którego dotarli reporterzy Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik. Ale to nie jedyne ustalenia zawarte w niepublikowanym jeszcze dokumencie. Z wyjaśnień ówczesnego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina wynika, że wnioskował on o wyrażenie zgody przez radę ministrów na fuzję, chociaż nie widział umów jakie wynegocjował Orlen i nie wiedział, że Saudi Aramco będzie miało prawo weta, pomimo nabycia jedynie 30 proc. gdańskiej rafinerii. Ten sam Jacek Sasin w rozmowie z dziennikarzami "Czarno na białym" mówi coś innego.