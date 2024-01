Jest znany z doktrynalnego podejścia do prawa. Jako RPO stanowczo protestował przeciwko jego naciąganiu i łamaniu przez ówczesną rządową i parlamentarną większość. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar staje przed trudnym zadaniem naprawienia tego, co Zjednoczona Prawica zniszczyła w polskim systemie prawnym. Musi zmierzyć się z oczekiwaniami politycznymi i społecznymi, że zrobi to szybko i skutecznie. Czy zostanie wierny literze prawa, czy poszukując jego ducha jest gotów nagiąć swój kręgosłup legalisty? O tym Marta Gordziewicz w reportażu "Legalista".