Miało być dochodzenie do prawdy, a były kłamstwa i manipulacje. Tak o pracy podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza mówią jej byli członkowie. Opowiadają, jak jej szef forsował tezę o zamachu i wybuchach bomb, a ukrywał raporty i dowody, które temu przeczyły. Co ciekawe, opis takich działań pojawił się także w oficjalnym dokumencie prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Dotarł do niego autor reportażu "Kocioł czarownic" Piotr Świerczek.