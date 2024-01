Wiatry PiS-u

To jest rzeczywista, wielka afera wiatrakowa - tak kilka tygodni temu w Sejmie grzmiał, jeszcze wtedy premier, Mateusz Morawiecki. Ta "wielka afera" miała dotyczyć projektu ustawy, złożonego przez grupę posłów jeszcze wtedy opozycji. Do przepisów regulujących zamrożenie cen energii chciano dodać zapisy liberalizujące możliwość stawiania w Polsce wiatraków. Projekt ostatecznie trafił do kosza, ale temat elektrowni wiatrowych po raz kolejny wywołał wielkie emocje. Niecały rok temu przepisy zmieniał sam PiS. W jakich okolicznościach i dlaczego był zmuszony dokonać zmiany prawa, przypomni reporter "Czarno na białym" Artur Zakrzewski.