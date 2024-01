Alleluja i do kasy

Rozliczenie publicznych pieniędzy, przekazywanych na przedsięwzięcia firmowane przez toruńskiego redemptorystę o. Tadeusza Rydzyka, zapowiadały w kampanii wyborczej ugrupowania, które obecnie są koalicją rządową. Przez minionych osiem lat do Torunia od różnych instytucji rządowych popłynęło co najmniej 380 milionów złotych. Kto je przekazywał, na jakiej podstawie, na co konkretnie zostały wydane i z jakim skutkiem? Oszacował to, na podstawie oficjalnych i jawnych źródeł, Łukasz Karusta z "Czarno na białym".