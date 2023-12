Letnie dochodzenie

Przyczyny epidemii legionellozy w regionie rzeszowskim okazują się jedną z największych zagadek ochrony zdrowia publicznego w Polsce. Od epidemii minęły cztery miesiące. Kosztowała ona życie 25 osób, a łącznie stwierdzono 165 przypadków choroby. Co wyjaśniono w tej sprawie? Dlaczego epidemia wystąpiła tylko w Rzeszowie, skoro warunki do namnażania się legionelli były w całej Polsce? Czy służby państwa badały związek epidemii z faktem, że Rzeszów jest strategicznym miejscem dla bezpieczeństwa Polski i dla pomocy Ukrainie? I czy urzędy oraz inspekcje odpowiedzialne za zdrowie obywateli wiedzą co należy zrobić, aby podobnych epidemii uniknąć w przyszłości? Reportaż Małgorzaty Marczok dla "Czarno na białym".