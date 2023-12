To nie będzie praworządnościowy blitzkrieg, czeka nas długa i trudna droga - mówią prawnicy i politycy nowej sejmowej większości, którzy od miesięcy przygotowywali plan przywrócenia rządów prawa w Polsce. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, KRS, prokuratura - te wszystkie instytucje, rządząca osiem lat Zjednoczona Prawica, z konstytucyjnych gwarantów niezależności władzy sądowniczej, uczyniła politycznymi delegaturami rządu. Problem w tym, że zrobiła to za pomocą ustaw. Teraz trzeba uchwalić nowe, ale te musi podpisać prezydent, który podpisywał się pod ustawami rujnującymi praworządność w Polsce. Choć nie zawsze jego podpis będzie potrzebny. Jak ma wyglądać "Droga do praworządności"? O tym Kacper Sulowski w "Czarno na białym".