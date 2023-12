Katastrofa, czyli co politycy wiedzą o zmianach klimatu

To jest najcieplejszy rok od 125 tysięcy lat. I tak, to da się zbadać. Naukowcy to potrafią. Mają wiedzę, której często brakuje politykom, którzy o zmianach klimatu lubią mówić, a wielu z nich, z każdej opcji politycznej, powtarza nieprawdy, półprawdy albo wręcz bzdury. To od nich zależy, jak ze zmianami klimatu będziemy albo walczyć, albo sobie radzić. Olga Orzechowska skonfrontowała wiedzę polityków z wiedzą naukowców i, niestety, wygląda na to, że katastrofa już się zaczęła.