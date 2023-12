Oficer polityczny

Gdy w 2016 roku obejmował stanowisko szefa policji, wielu twierdziło, że to bardzo dobry wybór, jest fachowcem i uda mu się utrzymać formację z dala od polityki. Po siedmiu latach rozmówcy reportera "Czarno na białym" Łukasza Frątczaka nie mają wątpliwości, że ta misja generałowi Jarosławowi Szymczykowi się nie udała. Wystarczy wspomnieć brutalne pacyfikacje uczestniczek protestów Strajku Kobiet, śledzenie polityków opozycji czy kuriozalne zachowanie policjantów podczas antypisowskich happeningów. To tylko część przykładów na to, jak uwikłana w politykę została policja. Do tego, do dzisiaj nie została wyjaśniona sprawa wystrzału z granatnika w Komendzie Głównej Policji, w której główną rolę odegrać miał właśnie generał Szymczyk.