Głowa Państwa

Wystąpienie Andrzeja Dudy podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu miało pokazać, jak prezydent widzi swoją rolę w nowej politycznej rzeczywistości. Choć misję tworzenia rządu kilka godzin później powierzył Mateuszowi Morawickiemu, to większość jego przemówienia skierowana była do opozycji. Opozycji, która przejmie w Polsce władzę. Prezydent Duda zapowiedział między innymi, że będzie stał na straży konstytucji. Czyli ma zająć się tym, czym – jak mówią rozmówcy Artura Zakrzewskiego - przez dwie swoje kadencje zajmował się bardzo wybiórczo. To nie jedyne deklaracje, które padły z ust prezydenta. Jak te zapowiedzi wyglądają w zderzeniu z tym, co prezydent robił dotychczas? O tym w reportażu "Czarno na białym".