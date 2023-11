Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki na początku wzbudzał wiele wątpliwości zarówno wśród opozycji, jak i wyborców. Jednak najwięcej obaw było po stronie rządzących, którzy niemal całą swoją kampanię oparli na atakowaniu szefa KO, nazywając go największym wrogiem Polski. Po wyborach PiS nie ma większości w Sejmie, a ma ją koalicja ugrupowań, która popiera kandydaturę Tuska na szefa rządu. W sumie poparło je w ostatnich wyborach 11,5 miliona Polaków. Choć zmiana władzy opóźnia się, prodemokratyczny obóz z Donaldem Tuskiem na czele ma przedstawić umowę koalicyjną. Dariusz Kubik z "Czarno na białym" w swoim reportażu pokazał, jak wyglądał powrót Tuska do władzy.