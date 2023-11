Stali się znani, a nawet sławni, dzięki działaniom władzy, przeciwko której protestują. Prorządowa gazeta - w swoim przekonaniu uszczypliwie - nazwała ich Lotną Brygadą Opozycji. Oni przejęli tę nazwę i zrobili z niej swój znak firmowy. Władza nasłała na ich mieszkanie policję z wysięgnikiem do zaglądania przez okno. Oni zaproponowali policjantom kawę, a nagranie policjantów na wysięgniku natychmiast obiegło internet. Lotna Brygada Opozycji to siedmioro aktywistów protestujących przeciwko niedemokratycznym działaniom władzy i - jak sami to nazywają - wyśmiewających "absurdy kaczyzmu". Ich uliczne protesty oraz happeningi są zabarwione poczuciem humoru, ale też bywają ostre i nieprzyjemne dla władzy. Oni twierdzą jednak, że delikatne sprzeciwy są nieskuteczne, a ostra, nawet przesadzona, krytyka mieści się w ramach demokracji i pozostaje pod ochroną prawa. Za kulisy działań Lotnej Brygady Opozycji zajrzał Radomir Czarnecki z "Czarno na białym".