W Sejmie z hejterem

Magdalena Filiks kandydowała w wyborach do Sejmu z okręgu szczecińskiego z listy Koalicji Obywatelskiej. W tle kampanii rozgrywał się osobisty dramat posłanki związany z samobójczą śmiercią jej syna Mikołaja. Ponadto w Szczecinie Filiks rywalizowała z kandydatem PiS Dariuszem Mateckim, który odegrał ważną rolę w bulwersującej akcji mediów zależnych od rządu. Pod koniec 2022 roku Radio Szczecin i TVP Info doprowadziły do ujawnienia, że syn Filiks był ofiarą pedofila. Matecki zapewniał, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą, ale fakty są takie, że to właśnie on opublikował zdjęcie posłanki w towarzystwie Krzysztofa F., który skrzywdził jej dziecko. - W tych wyborach nie walczyłam o mandat. Ja walczyłam o życie - mówiła Filiks. Posłanka uzyskała znacznie większe poparcie niż kandydat PiS, chociaż kampanię miała krótszą i dużo skromniejszą. Przyznała, że opierała się głównie na życzliwości ludzi. Wsparciem były dla niej także córki i przyjaciółka Katarzyna Osos - również posłanka. - Odegrała bardzo ważną rolę. Gdyby nie Kaśka, to ja bym nie wróciła - wyznała Filiks. Reportaż Artura Zakrzewskiego.

