Ponieśliśmy zwycięstwo - to hasło, rodem z memów, doskonale oddaje powyborczą sytuację Prawa i Sprawiedliwości i jego lidera Jarosława Kaczyńskiego. W czasie wieczoru wyborczego ogłosił sukces - kolejny z rzędu, ale nadziei na pozostanie u władzy w jego przemówieniu wielkiej nie było. Zatem co te wyniki oznaczają dla Jarosława Kaczyńskiego? Czy było to ostatnie starcie z Donaldem Tuskiem - gorzkie, bo choć zwycięskie, to przegrane? Czy prezes odejdzie na emeryturę, czy może po raz kolejny odrodzi się, by walczyć za dwa lata o urząd prezydenta dla swojego ugrupowania? O tym Arkadiusz Wierzuk w reportażu "Zmierzch" w "Czarno na białym".