Piotruś Pan

Na Pomorzu nazywany baronem lub Piotrusiem Panem. Wszystko przez to, że w ostatnich latach Piotr Müller, rzecznik rządu PiS, zbudował w swoim mateczniku niezwykle silną polityczną pozycję. Jak mówią rozmówcy Marka Osiecimskiego i Tomasza Słomczyńskiego, to właśnie Müller ma stać za większością nominacji na państwowe stanowiska w okręgu wyborczym, z którego został wybrany na posła, i z którego startuje w nadchodzących wyborach. Jakie ma związki z rekordową dotacją dla jednej ze słupskich fundacji i dlaczego mają do niego żal rybacy ze Słowińskiego Parku Narodowego, którzy od stycznia nie mogą łowić ryb? O tym w reportażu "Czarno na białym".