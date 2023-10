Ry(d)zykowna dyplomacja

Od lat mówi o Polsce i dba o polskie interesy w Kanadzie. Był pierwszym w historii tego kraju wicepremierem polskiego pochodzenia prowincji Alberta. Znalazł się jednak na cenzurowanym, bo zaszkodził Tadeuszowi Rydzykowi. To Tomasz Łukaszuk, polonijny działacz i kanadyjski polityk, który między innymi doprowadził do zablokowania emisji sygnału Radia Maryja w Kanadzie. Wówczas Łukaszukiem zainteresował się MSZ i nakazał konsulowi generalnemu w Vancouver inwigilację Łukaszuka. Ten odmówił i został odwołany, a sprawa odbiła się szerokim echem w Kanadzie, doprowadzając do kryzysu dyplomatycznego. Reportaż Marka Osiecimskiego z "Czarno na białym".