Prawo i Sprawiedliwość pod koniec kampanii wyborczej na swoje sztandary wyciągnęło kobiety. Według narracji płynącej z wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków nigdy tak dobrze kobietom w Polsce się nie żyło, jak w ostatnich ośmiu latach, a piekło kobiet było za Tuska. I mówią to politycy partii, która poprzez swoje działania zmusiła kobiety do rodzenia śmiertelnie chorych dzieci, a te, które się temu sprzeciwiały na ulicach, pałowała i nasyłała na nie bojówki narodowców. Politycy partii, która ograniczyła lekarzom prawo do stosowania wiedzy medycznej i sprawiła, że na oddziałach ginekologicznych umierały pacjentki. Politycy partii, którzy nie wahają się przed publicznym wyśmiewaniem i lekceważącym traktowaniem kobiet. To nie jest kraj dla kobiet - mówią bohaterki reportażu Anety Regulskiej.