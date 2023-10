"Mentzen niczym nie różni się w poglądach od Grzegorza Brauna"

Żartowano, że mamy doktora Mentzele – tak były działacz Konfederacji - Karol Wilkosz - opisuje reakcję swoich partyjnych kolegów na ogłoszoną w 2019 roku przez Sławomira Mentzena tzw. Piątkę Konfederacji. Przyznaje, że - oprócz lidera - są w partii ludzie, którzy mają skrajne poglądy. - Uważają, że Żydzi są odpowiedzialni za wszystkiego rodzaju tragedie, wszystko kontrolują - takie typowe antysemickie gadanie – mówi Wilkosz, który w Konfederacji był od samego początku - był też rzecznikiem partii Korwin i asystentem Janusza Korwin-Mikkego. W rozmowie z reporterem "Czarno na Białym" Arturem Warcholińskim wspomina między innymi swoją pierwszą rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. - On uważał, że musi być moralność katolicka, że musi być monarchia. (…) Zrozumiałem, że to jest bardzo niebezpieczny człowiek, który jest gotowy na wszelkiego rodzaju cynizmy, żeby dojść do władzy a ostatecznie wprowadzić dyktaturę - zaznacza Wilkosz.