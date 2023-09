Mania wielkości

Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy z programem wielkich państwowych inwestycji. Miały one pobudzić gospodarkę, poprawić samowystarczalność Polski w wielu dziedzinach i sprawić, że obywatelom będzie się żyło wygodniej, a nawet dostatniej. Niemal z każdym kolejnym rokiem sprawowania władzy PiS składał coraz to nowe obietnice. Część z zapowiedzianych inwestycji rządy realizowały mimo zastrzeżeń ekspertów co do ich celowości, jak i opłacalności. Takim właśnie czterem przypadkom, pod kątem jak rzeczywistość zweryfikowała obietnice władzy, przyjrzał się Rafał Stangreciak z "Czarno na białym".