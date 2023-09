Niewygodna prawda

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Tak brzmi pierwsze z czterech pytań referendalnych, które zada partia rządząca 15 października przy okazji wyborów. Postanowiliśmy przypomnieć kulisy fuzji Orlenu z Lotosem i sprzedaży, między innymi zagranicznym firmom, części jednego z największych polskich przedsiębiorstw. Pokazujemy nie tylko wszystkie nasze dotychczasowe ustalenia w tej sprawie, ale również odnosimy się do coraz to nowszych twierdzeń Orlenu. W ten sposób, w jednym miejscu, zebraliśmy wszystko, co wiadomo na temat połączenia Orlenu z Lotosem i punkt po punkcie reporter "Czarno na białym" Łukasz Frątczak pokazuje, jak władza próbuje przemilczeć lub zmanipulować niewygodną prawdę.