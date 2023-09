Pomagamy i chronimy

Pokażemy działania policji, jak z jednej strony ochrania władzę, z drugiej, traktuje obywateli protestujących przeciwko tej władzy - jak ostatnio w Otwocku posłankę opozycji, nie bacząc nawet na jej parlamentarny immunitet. "Policja od bicia kobiet" albo "policja od granatnika" - takie określenia na swój temat słyszą coraz częściej policjanci i sami to przyznają. - Winię za to wszystkich moich przełożonych - te mocne słowa wypowiada do naszej kamery jeden z powiatowych dzielnicowych. Jego zdaniem, policja została podporządkowana interesom rządzącej partii, przez co traci społeczne zaufanie. Na czym polega to upolitycznienie, opowiadają nam też dwaj inni funkcjonariusze z długim stażem pracy. Zgodnie podkreślają - i to też cytat - że "takiej sytuacji, jak teraz, nie było w policji nigdy po 1989 roku". Tysiące wakatów i wyraźny spadek sondażowego poparcia dla działań tej formacji - to są liczby, które mogą mówić same za siebie, choć jeszcze więcej mówią obrazy konkretnych sytuacji, jak na przykład podczas smoleńskich miesięcznic, ale nie tylko. Jaki jest finał tych akcji i jak finalnie przekłada się to, jak twierdzą sami policjanci, na nasze bezpieczeństwo - o tym Kacper Sulowski.