Polityczna rola

To na wsi wygrywa się wybory - takie przeświadczenie od lat funkcjonuje w polskiej polityce i faktycznie wyborcze wygrane w 2015 i 2019 roku w dużej mierze PiS zawdzięcza właśnie mieszkańcom wsi. Jednak wydarzenia ostatnich miesięcy związane z niekontrolowanym importem ukraińskiego zboża, niskimi cenami skupu na przykład malin, wysokimi cenami nawozów wywołały wiele rolniczych protestów. Czy faktycznie wieś odwraca się od partii rządzącej, a jeśli tak, to na jakie ugrupowanie zagłosuje w połowie października? To sprawdzał reporter "Czarno na białym" Radomir Czarnecki.