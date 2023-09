Pokora, praca, umiar

Pokora, praca i umiar – to wedle słów z expose Beaty Szydło miały być hasła rozpoznawcze rządów Zjednoczonej Prawicy. Przez ostatnie 8 lat wiele można powiedzieć o politykach obozu rządowego, tylko nie to, że grzeszyli pokorą. Słynny gest posłanki Lichockiej, loty marszałka Kuchcińskiego z rodziną, czy rozdawanie posad w spółkach Skarbu Państwa swoim działaczom, to tylko czubek góry lodowej. A przecież kurs wykreślony 8 lat temu przez pierwszą premier obozu, który przejmował władzę, był zupełnie inny. Jak rozminął się z rzeczywistością? To, wraz z dziennikarzami, którzy na co dzień śledzą polityczne wydarzenia, przeanalizował Rafał Stangreciak z "Czarno na białym".