Bandyci wydawali na nich wyroki śmierci. Rządy innych państw, w uznaniu ich zasług, anulowały Polsce miliardy dolarów długu. To oni współtworzyli policję, straż graniczną i służby specjalne po przemianach politycznych 1989 roku. I to przede wszystkim oni, decyzją polityczną Prawa i Sprawiedliwości stracili większość swoich emerytur. Ustawa, przyjęta w niesławnym głosowaniu w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 roku uznała, że byli funkcjonariuszami państwa totalitarnego. To miała być, jak nazwali ją sami politycy prawicy, ustawa dezubekizacyjna. Ale paradoksalnie tych esbeków, którzy rzeczywiście w PRL-u dopuszczali się zbrodni i prześladowań, dotknęła w znacznie mniejszym stopniu, niż bohaterów reportażu Marka Osiecimskiego "Skrzywdzeni za służbę".