Kościół prezesa

Klasztor na Jasnej Górze to najważniejsze sanktuarium dla polskich katolików. I to właśnie w tym miejscu kilkudziesięciu polityków PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele witanych było z honorami przez redemptorystę Tadeusza Rydzyka podczas corocznej Pielgrzymki Rodzin Radia Maryja. Nie pierwszy to i niejedyny taki przypadek w ostatnich tygodniach, w którym na terenie świątyń umożliwia się prowadzenie agitacji politycznej. W zamian rządzący hojnie obdarowują kościół miliardami złotych z budżetu państwa, nie tylko ze słynnego Funduszu Kościelnego, ale też ze środków przeznaczonych na renowację zabytków. Kto na tym związku tronu i ołtarza zyskuje, a kto traci? O tym z katolickimi publicystami rozmawiał reporter "Czarno na białym" Artur Zakrzewski.